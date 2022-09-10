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США назвали дату вступления в силу потолков цен на российскую нефть

10 сентября, 2022 суббота
12:14
Мир

Запрет на перевозку по морю российской нефти стоимостью выше определенного потолка вступит в силу 5 декабря 2022 года, транспортировка нефтепродуктов - с 5 февраля 2023 года

Об этом говорится в публикации Минфина США.

Известно, что запрет на перевозку по морю российской нефти стоимостью выше определенного потолка вступит в силу 5 декабря 2022 года. Что касается нефтепродуктов, соответствующее ограничение заработает с 5 февраля 2023 года.

В инструкции Минфина говорится, что покупающие российскую нефть по ценам выше установленного предела и сознательно предоставляющие ложные документы могут подвергнуться расследованию в связи с нарушением санкций.

Как отмечает агентство Reuters, план ограничения цен, согласованный странами G7, призывает страны-участницы отказывать в страховании, финансировании, посредничестве, навигации и других услугах нефтяным грузам по цене выше еще не установленной границы цен на нефть и нефтепродукты.

В Минфине заявили, что участвующие в ценовом потолке страны будут работать вместе, чтобы установить предельные уровни для российской сырой нефти и крупнотоннажных и малотоннажных грузов нефтепродуктов.

Помощник министра финансов по экономической политике Бен Харрис заявил в пятницу, что пройдет еще несколько недель, прежде чем план ограничения цен будет полностью разработан, включая определение уровня ограничения.

Харрис попросил скептиков об ограничении "ждать всей информации и, возможно, воздержаться от огня, прежде чем прийти к выводу, что это будет слишком сложно реализовать".

Западные санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, привели к резкому падению российского импорта, что сильно отразилось на ее внутреннем производстве, а иностранные компании массово покинули страну.

В то же время, российская нефтяная промышленность выиграла от повышения цен на нефть на 60%, что более чем компенсировало снижение объемов экспорта.

  • В августе в эфире Еспресо государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины 2015-2019 гг. Агия Загребельская заявила, что Россия не сможет компенсировать расходы на войну торгуя нефтью.
  • 9 августа российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.
  • 7 сентября "Схемы" сообщили, что российские танкеры разгружают нефть в море, обходя закрытые для них порты. Российские танкеры, привлеченные в схемах, принадлежат компании Volga Shipping бизнесмена Владимира Лисина. Он возглавил рейтинг самых богатых людей России по версии российского Forbes в 2022 году.

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