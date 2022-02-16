США направляют военных на обучение НАТО в Словакию
На обучение НАТО "Удар сабли" в Словакии отправились 2 тыс. военных США
Об этом пишет Reuters .
Американские военные по дороге в Словакию 15 февраля прибыли из Германии в Чехию.
Также участниками учений Альянса станут Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия и Германия. По словам Министра обороны Словакии, они давно запланированы и не связаны с эскалацией военной агрессии против Украины.
В учениях примут участие около 2 тыс. военных и 600 единиц техники США, а также около 1300 солдат из Словакии. Учения отбудут в Зволене, расположенном в 300 км от украинской границы. После завершения мер американские военные вернутся на базы в Германии.
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