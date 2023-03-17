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США направляют в Европу танкеры по рекордному количеству нефти, - Bloomberg

17 мартa, 2023 пятница
08:16
Экономика

Европа в марте планирует импортировать рекордное количество американской сырой нефти с помощью крупных танкеров

Об этом информирует Bloomberg .

По данным агентства, в марте из Персидского залива США в Европу должны прибыть 11 танкеров, известных как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax. Они перевозят 1,84 млн баррелей в день.

"Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax – около миллиона", – отмечают в агентстве.

Также журналисты отмечают, что раньше для плавания использовали меньшие корабли Aframaxes, емкостью около 700 тыс. бочек. Впрочем, они сейчас становятся дороже. поскольку именно их чаще всего бронируют для транспортировки нефти из России в Азию. По словам аналитиков, сейчас стоимость транспортировки сырой нефти из Персидского залива США в Роттердам супертанкерами составляет 2,70 долларов за баррель, а для судов Aframaxes на том же маршруте - около 8,50 долларов за баррель.

  • 16 марта стало известно, что США пытаются не принимать меры, которые могут поколебать поставки российской нефти, поскольку это может привести к росту цен на мировом рынке.
Мир
Европа
нафта
США
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2023, пятница
17 мартa
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