США направляют в Европу танкеры по рекордному количеству нефти, - Bloomberg

Об этом информирует Bloomberg .

По данным агентства, в марте из Персидского залива США в Европу должны прибыть 11 танкеров, известных как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax. Они перевозят 1,84 млн баррелей в день.

"Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax – около миллиона", – отмечают в агентстве.

Также журналисты отмечают, что раньше для плавания использовали меньшие корабли Aframaxes, емкостью около 700 тыс. бочек. Впрочем, они сейчас становятся дороже. поскольку именно их чаще всего бронируют для транспортировки нефти из России в Азию. По словам аналитиков, сейчас стоимость транспортировки сырой нефти из Персидского залива США в Роттердам супертанкерами составляет 2,70 долларов за баррель, а для судов Aframaxes на том же маршруте - около 8,50 долларов за баррель.