США направляют истребители на восточный фланг НАТО на фоне военной агрессии РФ против Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США.



Самолеты пятого поколения будут поддерживать миссию НАТО по расширенной воздушной полиции по передовым оперативным базам на эстонской авиабазе Амаре, литовской авиабазе Шяуляй и румынской авиабазе Фетешти.



Шесть истребителей F-35 Lightning II ВВС США, приписанных к 34-й истребительной эскадрилье, 24 февраля переброшены в регионы Балтийского и Черного морей "для поддержки коллективной обороны НАТО".



"Мы столкнулись с динамичной обстановкой, и развертывание F-35 на восточном фланге НАТО укрепит нашу оборонную позицию и усилит оперативную совместимость Альянса", - заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан.



В сообщении отмечается, что самолеты F-35 обеспечивают беспрецедентные возможности связи, командования и управления, которые дают лидерам НАТО "гибкость демонстрации мощности и утверждения господства в воздухе в условиях жесткой борьбы".

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против РФ и Беларуси за войну с Украиной.

В четверг, 24 февраля, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях США и других стран Запада против России за войну с Украиной.

25 февраля в Конгрессе США заявили о намерении выделить Украине $600 млн на летальное оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb