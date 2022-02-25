США направляют истребители на восточный фланг НАТО на фоне военной агрессии РФ против Украины
США напрявляют истребители F-35 в регионы Балтийского и Черного морей
Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США.
Самолеты пятого поколения будут поддерживать миссию НАТО по расширенной воздушной полиции по передовым оперативным базам на эстонской авиабазе Амаре, литовской авиабазе Шяуляй и румынской авиабазе Фетешти.
Шесть истребителей F-35 Lightning II ВВС США, приписанных к 34-й истребительной эскадрилье, 24 февраля переброшены в регионы Балтийского и Черного морей "для поддержки коллективной обороны НАТО".
"Мы столкнулись с динамичной обстановкой, и развертывание F-35 на восточном фланге НАТО укрепит нашу оборонную позицию и усилит оперативную совместимость Альянса", - заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан.
В сообщении отмечается, что самолеты F-35 обеспечивают беспрецедентные возможности связи, командования и управления, которые дают лидерам НАТО "гибкость демонстрации мощности и утверждения господства в воздухе в условиях жесткой борьбы".
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- 24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против РФ и Беларуси за войну с Украиной.
- В четверг, 24 февраля, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях США и других стран Запада против России за войну с Украиной.
- 25 февраля в Конгрессе США заявили о намерении выделить Украине $600 млн на летальное оружие.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное