США направили в Украину хакеров, помогающих бороться с российскими кибернападениями
США отправили в Украину своих специалистов для помощи в борьбе с российскими кибернападениями
Об этом с посланием на заявление генерал-майора армии США Уильяма Хартмана сообщает Reuters.
"Вооруженные силы США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 специалиста в Украину, которые борются с российскими кибернападениями во время войны. Это группы защиты и они охотятся за общими противниками", - заявил Хартман.
Он рассказал, что в последние три года CNMF провели 47 оборонных киберопераций в 20 странах.
Также Хартман добавил, что специалисты CNMF известны тем, что предотвратили потенциальные нападения на три федеральных агентства США.
- Агентство по киберзащите правительства Великобритании предупредило об угрозе кибератак на объекты критической инфраструктуры стран Запада со стороны хакеров, симпатизирующих России и ее войне против Украины.
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