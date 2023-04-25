США направили в Украину хакеров, помогающих бороться с российскими кибернападениями

Об этом с посланием на заявление генерал-майора армии США Уильяма Хартмана сообщает Reuters.

"Вооруженные силы США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 специалиста в Украину, которые борются с российскими кибернападениями во время войны. Это группы защиты и они охотятся за общими противниками", - заявил Хартман.

Он рассказал, что в последние три года CNMF провели 47 оборонных киберопераций в 20 странах.

Также Хартман добавил, что специалисты CNMF известны тем, что предотвратили потенциальные нападения на три федеральных агентства США.