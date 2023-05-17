Об этом сообщили CNN три официальных лица США.

По словам одного из чиновников, система ПВО получила незначительные повреждения.

Источники издания утверждают, что сама система все еще работает, и радарный компонент Patriot, являющийся одним из его важнейших элементов, не был поврежден. Представители США не думают, что Patriot нужно будет убирать с поля боя для ремонта.

Полная батарея Patriot имеет шесть основных компонентов: генераторы, радар, станцию управления, антенны, пусковую станцию и ракеты-перехватчики. Компоненты работают вместе, чтобы запустить ракету Patriot и успешно навести ее на цель.

"Непонятно, какая именно часть Patriot была повреждена, повреждена ли она фактическим ракетным ударом или падением обломков", - отмечает издание.