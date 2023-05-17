США направили в Украину инспекторов для оценки состояния якобы поврежденной системы Patriot, – CNN
США направили в Украину инспекторов для оценки состояния зенитного ракетного комплекса Patriot, который, возможно, получил повреждения в результате российской атаки
Об этом сообщили CNN три официальных лица США.
По словам одного из чиновников, система ПВО получила незначительные повреждения.
Источники издания утверждают, что сама система все еще работает, и радарный компонент Patriot, являющийся одним из его важнейших элементов, не был поврежден. Представители США не думают, что Patriot нужно будет убирать с поля боя для ремонта.
Полная батарея Patriot имеет шесть основных компонентов: генераторы, радар, станцию управления, антенны, пусковую станцию и ракеты-перехватчики. Компоненты работают вместе, чтобы запустить ракету Patriot и успешно навести ее на цель.
"Непонятно, какая именно часть Patriot была повреждена, повреждена ли она фактическим ракетным ударом или падением обломков", - отмечает издание.
- Ранее в России заявили об уничтожении американского ЗРК. В США предположили, что система Patriot была повреждена .
- В свою очередь спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что уничтожить Patriot "кинджалами" невозможно , и призвал не беспокоиться о судьбе комплекса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.19
Покупка 37.19Продажа 37.77
-
EUR
Покупка 40.41Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное