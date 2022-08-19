США направили в НАТО протоколы о ратификации вступления в альянс Швеции и Финляндии
Блинкен направил руководству НАТО американские протоколы о ратификации соглашений о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.
Об этом пишет в твиттере государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь рассказал, что передача документов на хранение – последний шаг Вашингтона в процессе расширения блока на два северных государства.
"Я передал на хранение в НАТО американские протоколы о ратификации, это последний шаг ратификации США договоренностей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", - написал Блинкен.
Теперь присоединение стран к НАТО должны ратифицировать все члены альянса.
Американские протоколы передали в депозитарий Североатлантического альянса, где хранятся и ратификационные документы, полученные от других стран.
- Напомним, в Финляндии предлагают разместить базу НАТО в 20 км от границы с Россией.
- Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Альянс всего месяц назад. 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
- 5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.31
Покупка 39.31Продажа 40.14
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное