Об этом пишет в твиттере государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь рассказал, что передача документов на хранение – последний шаг Вашингтона в процессе расширения блока на два северных государства.

"Я передал на хранение в НАТО американские протоколы о ратификации, это последний шаг ратификации США договоренностей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", - написал Блинкен.

Теперь присоединение стран к НАТО должны ратифицировать все члены альянса.

Американские протоколы передали в депозитарий Североатлантического альянса, где хранятся и ратификационные документы, полученные от других стран.

Напомним, в Финляндии предлагают разместить базу НАТО в 20 км от границы с Россией.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Альянс всего месяц назад. 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb