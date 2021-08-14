США направили в Кабул три батальона

С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Еспресо.TV .



"Три батальона направляются в регион, и большинство из них должны прибыть до конца выходных", - приводит его слова CNN .



Речь идет о двух батальонах морской пехоты и один пехотинский, отметил Кирби поздно вечером (по киевскому времени) в пятницу, 13 августа.



В субботу, 14 августа, появились дополнительные подробности относительно этой миссии.



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Если вчера Кирби говорил об эвакуации дипломатов как о главном назначении упомянутых подразделений, то сегодня речь идет и о необходимости в усилении афганских сил в случае дальнейшего обострения ситуации в Кабуле, на который уходят силы Талибана.



"С Форт-Брэгга, штат Северная Каролина, в Кувейт отправится боевая группа пехотной бригады, чтобы в случае необходимости выступить силой быстрого реагирования безопасности в Кабуле", - передает Reuters .



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Кроме того, на помощь правительственным силам Афганистана не способны сопротивляться талибан, направляет свое силы Великобритания и ряд других западных государств, добавляет агентство.



Что же касается упомянутых Кирби батайльонив, то в аэропорту Кабула сейчас идет их высадка, отмечает Reuters.

Талибов уже загарабалы второе, третье и пятое по населением города Афганистана - Кандагар, Герат и Кундуз. Дипмиссии многих стран заявляют о сокращении представительств или их полной эвакуации. В Кабуле много беженцев, бегущих под защиту светского правительства.

Стремительное расширение зоны фактического влияния Талибана в территориальных пределах Афганистана началось после того, как 6 июля войска США покинули авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

МИД рекомендует Украинская немедленно покинуть Афганистан.



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