США направили украинским военным большую часть помощи из пакета на сумму $800 млн, - Пентагон

Об этом сообщил Пентагон.



"Украинцы четко дали понять, что они хотят увеличить свои запасы для средств противовоздушной обороны. Они четко поняли, что хотят больше самолетов… Мы говорим с союзниками и партнерами о том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь получить больше системы противовоздушной обороны большой дальности", – отметил чиновник Минобороны США.



Также украинским военным было передано значительное количество беспилотников Switchblade. Они могут перевозить взрывчатку и имеют на борту камеры, видео и датчики. Для работы с этими БПЛА требуется один-два дня обучения.



Чиновник добавил, что большинство оружия из пакета поддержки на сумму $800 млн прибыли в Украину. Кроме того, Пентагон работает над передачей противотанковых ракет Javelin на $100 млн.



"Эти предметы лежат недолго... Мы очень часто говорим с ними об их потребностях. И не только на уровне секретаря, но и ниже, чтобы понять, чего они хотят. и от других стран, и загружать их на грузовики как можно скорее", - заметил чиновник Пентагона.

Также США готовы отправить в Украину оружие, для которого требуется обучение военных.

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