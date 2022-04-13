США направили украинским военным большую часть помощи из пакета на сумму $800 млн, - Пентагон
США передали ВСУ большую часть вооружения из пакета оборонной поддержки на сумму $800 млн, запланировано предоставить ракеты Javelin на $100 млн
Об этом сообщил Пентагон.
"Украинцы четко дали понять, что они хотят увеличить свои запасы для средств противовоздушной обороны. Они четко поняли, что хотят больше самолетов… Мы говорим с союзниками и партнерами о том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь получить больше системы противовоздушной обороны большой дальности", – отметил чиновник Минобороны США.
Также украинским военным было передано значительное количество беспилотников Switchblade. Они могут перевозить взрывчатку и имеют на борту камеры, видео и датчики. Для работы с этими БПЛА требуется один-два дня обучения.
Чиновник добавил, что большинство оружия из пакета поддержки на сумму $800 млн прибыли в Украину. Кроме того, Пентагон работает над передачей противотанковых ракет Javelin на $100 млн.
"Эти предметы лежат недолго... Мы очень часто говорим с ними об их потребностях. И не только на уровне секретаря, но и ниже, чтобы понять, чего они хотят. и от других стран, и загружать их на грузовики как можно скорее", - заметил чиновник Пентагона.
- Также США готовы отправить в Украину оружие, для которого требуется обучение военных.
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