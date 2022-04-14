США направили Украине треть своих "джавелинов", - CNN

Об этом сообщает CNN.

Согласно докладу Марка Канциана, старшего советника Международной программы безопасности в CSIS, пополнение запасов США новым оружием будет длиться годами.

"Соединенные Штаты имеют запасы для различных возможных глобальных конфликтов, которые могут возникнуть против Северной Кореи, Ирана или самой России. В какой-то момент эти запасы станут настолько низкими, что военные планировщики зададутся вопросом, можно ли осуществить военные планы. Соединенные Штаты, вероятно, приближаются до этого момента", - отметил он.

По оценкам Марка Канциана в запасах может остаться от 20 000 до 25 000 джавелинов, а 7 000 систем, отправленных в Украину, "представляют примерно одну треть общего запаса США".

"На замену поставленных на данный момент ракет понадобится около трех-четырех лет", - сказал Канциан.

Справочно. FGM-148 "Джавелин" (англ. FGM-148 Javelin - "дротик") - переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска пока она приближается к цели. Оператор также может выбрать один из двух режимов атаки ракеты: атака сверху, для поражения бронетехники в менее защищенный верх или атака по прямой. "Джавелин" предназначен для впечатления бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.

Отметим, что в ближайшее время США передадут Украине дополнительные 500 Javelin, а также 300 Switchblade, 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР.

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