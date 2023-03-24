Об этом говорится в заявлении Пентагона.

23 марта позиции американских военных неподалеку от Хасаки были атакованы односторонним беспилотным летательным аппаратом. В результате погиб один контрактник, а шесть других военнослужащих были ранены.

Разведчики считают, что это БПЛА иранского происхождения. Поэтому в ответ на это министр обороны США Ллойд Остин по указанию президента Джо Байдена приказал нанести по позициям КСИР на востоке Сирии точечные авиаудары.

"Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних атак на силы коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР. Эти высокоточные удары предназначены для защиты персонала США. Соединенные Штаты приняли пропорциональные и целенаправленные меры, направленные на ограничение риска эскалации и минимизацию жертв", - говорят в Пентагоне.

Остин отметил "как ясно дал понять президент Байден, мы предпримем все необходимые меры для защиты нашего народа и будем всегда реагировать в любое время и в любом месте на наш выбор. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам".

Он также добавил, что всем раненым американцам оказана помощь на месте, трое из них эвакуированы в госпиталь сил коалиции в Ираке.