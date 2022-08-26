Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в письме к спикеру палаты Нэнси Пелоси.

"На этой неделе воздушные удары США по связанным с Ираном объектам в Сирии были предприняты для защиты американского персонала и прерывания серии атак против Соединенных Штатов и их партнеров", - говорится в сообщении.

Удары США нанесли во вторник, 23 августа. Президент Джо Байден заявил: это было сделано "в соответствии с моей обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов как дома, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Во вторник, 12 июля, в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.

22 июля Сирия объявила , что система противовоздушной обороны уничтожила израильские ракеты в небе над Дамаском.

Российские генералы считают Сирию безопаснее Украины и переводят туда служить своих родственников.

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