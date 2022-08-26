США нанесли авиаудары по связанным с Ираном целям в Сирии, - Байден
Соединенные Штаты Америки на этой неделе нанесли авиаударам целям в Сирии, которые связаны с Ираном
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в письме к спикеру палаты Нэнси Пелоси.
"На этой неделе воздушные удары США по связанным с Ираном объектам в Сирии были предприняты для защиты американского персонала и прерывания серии атак против Соединенных Штатов и их партнеров", - говорится в сообщении.
Удары США нанесли во вторник, 23 августа. Президент Джо Байден заявил: это было сделано "в соответствии с моей обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов как дома, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".
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