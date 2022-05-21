Об этом сообщает CNN , уточняя, что количество американского контингента может измениться в зависимости от поведения России относительно Швеции и Финляндии после вступления этих стран в НАТО.

Число может также временно нарастать, если НАТО решит провести дополнительные военные учения в регионе. Чиновники Пентагона говорят, что ША могут добавить дополнительные базы в Европе, если ситуация с безопасностью изменится к худшему.

По словам источников в Пентагоне, такие планы рассматривают после встречи глав военных глав НАТО в четверг, 20 мая, в Брюсселе. Более конкретные рекомендации подготовят к встрече министров обороны НАТО, запланированной на июнь. Окончательно их одобрят лидеры НАТО, включая президента США Джо Байдена, в Мадриде в конце июня.

Дополнительно сообщают, что Соединенные Штаты увеличили общее количество войск в Европе с примерно 60 тыс. военнослужащих до вторжения России в Украину до примерно 100 тыс., в основном в странах вдоль восточного фланга Европы, для сдерживания России.

Военный аналитик Сергей Згурец в колонке для Эспрессо утверждает , что ракеты NSM и "Гарпун", предоставленные Украине Норвегией и США, вместе с украинским "Нептуном" ускорят приближение победы.

Более 40 стран во второй раз соберутся в формате "Рамштайн" 23 мая. Обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины.

20 мая Минобороны США показало , как американцы загружают для Украины бронетранспортеры M113.

В этот же день The Washington Post сообщила , что США передадут Украине системы ПВО Patriot.

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