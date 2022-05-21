США намерены оставить в Европе 100 тыс. своих военных, - CNN
На ближайшее будущее в Европе будут дислоцироваться 100 тысяч военнослужащих США
Об этом сообщает CNN , уточняя, что количество американского контингента может измениться в зависимости от поведения России относительно Швеции и Финляндии после вступления этих стран в НАТО.
Число может также временно нарастать, если НАТО решит провести дополнительные военные учения в регионе. Чиновники Пентагона говорят, что ША могут добавить дополнительные базы в Европе, если ситуация с безопасностью изменится к худшему.
По словам источников в Пентагоне, такие планы рассматривают после встречи глав военных глав НАТО в четверг, 20 мая, в Брюсселе. Более конкретные рекомендации подготовят к встрече министров обороны НАТО, запланированной на июнь. Окончательно их одобрят лидеры НАТО, включая президента США Джо Байдена, в Мадриде в конце июня.
Дополнительно сообщают, что Соединенные Штаты увеличили общее количество войск в Европе с примерно 60 тыс. военнослужащих до вторжения России в Украину до примерно 100 тыс., в основном в странах вдоль восточного фланга Европы, для сдерживания России.
- Военный аналитик Сергей Згурец в колонке для Эспрессо утверждает , что ракеты NSM и "Гарпун", предоставленные Украине Норвегией и США, вместе с украинским "Нептуном" ускорят приближение победы.
- Более 40 стран во второй раз соберутся в формате "Рамштайн" 23 мая. Обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины.
- 20 мая Минобороны США показало , как американцы загружают для Украины бронетранспортеры M113.
- В этот же день The Washington Post сообщила , что США передадут Украине системы ПВО Patriot.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное