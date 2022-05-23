Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме и Пентагоне.

Идея использования SOF находится на очень предварительной стадии и еще не была представлена ​​президенту Джо Байдену для принятия решения, сообщили эти источники.

Американские морские пехотинцы обычно охраняют посольства США по всему миру, но в Киеве существует общее согласие, что типичный персонал охраны посольства морской пехоты может не подходить к неопределенной ситуации безопасности в Украине без дополнительных сил, говорят чиновники.

США не верят, что Россия будет открыто атаковать посольство. Но беспокойство вызывает то, что российская противовоздушная оборона или ракеты могут нечаянно попасть в помещение дипмиссии, и ситуация может резко обостриться.

Официальные лица США также считают, что Россия понимает, что США используют военный персонал для охраны своих посольств по всему миру, и поэтому не будет рассматривать присутствие морских пехотинцев как эскалацию. Хотя учитывается и то, что президент Байден непреклонен в своем мнении о том, что сухопутные войска США не будут воевать в Украине.

Определенные опасения вызывает и то, что если силы специальных операций войдут в Украину, то США должны быть в состоянии обеспечить быстрые средства для вывода их и персонала посольства из Украины в условиях кризиса. В настоящее время единственными вариантами является автомобильный или железнодорожный транспорт до границы.

12 февраля Госдеп США приказал уехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности.

16 февраля заместитель Госсекретаря США Венди Шерман назвала временным перемещение американского посольства из Киева во Львов.

26 апреля Госдепартамент США подтвердил возвращение части американских дипломатов из Польши в Львов.

16 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга пообещал, что Посольство США в Киеве планирует возобновить работу уже в ближайшее время.

В среду, 18 мая, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с полномасштабным вторжением РФ.

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