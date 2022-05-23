США намерены направить в Украину "морских котиков" для защиты своего посольства в Киеве, - CNN
Администрация Байдена рассматривает потенциальную возможность отправки сил специальных операций (SOF) в Украину для очень ограниченной миссии помощи в охране посольства США в Киеве
Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме и Пентагоне.
Идея использования SOF находится на очень предварительной стадии и еще не была представлена президенту Джо Байдену для принятия решения, сообщили эти источники.
Американские морские пехотинцы обычно охраняют посольства США по всему миру, но в Киеве существует общее согласие, что типичный персонал охраны посольства морской пехоты может не подходить к неопределенной ситуации безопасности в Украине без дополнительных сил, говорят чиновники.
США не верят, что Россия будет открыто атаковать посольство. Но беспокойство вызывает то, что российская противовоздушная оборона или ракеты могут нечаянно попасть в помещение дипмиссии, и ситуация может резко обостриться.
Официальные лица США также считают, что Россия понимает, что США используют военный персонал для охраны своих посольств по всему миру, и поэтому не будет рассматривать присутствие морских пехотинцев как эскалацию. Хотя учитывается и то, что президент Байден непреклонен в своем мнении о том, что сухопутные войска США не будут воевать в Украине.
Определенные опасения вызывает и то, что если силы специальных операций войдут в Украину, то США должны быть в состоянии обеспечить быстрые средства для вывода их и персонала посольства из Украины в условиях кризиса. В настоящее время единственными вариантами является автомобильный или железнодорожный транспорт до границы.
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