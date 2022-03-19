США наложили специальные санкции на 100 российских самолетов, в том числе и на бизнес-джет Абрамовича
Эти самолеты шести российских авиакомпаний получили "черную метку" от правительства Соединенных Штатов из-за того, что нарушили предыдущие санкции, наложенные на авиацию РФ
О специальных мероприятиях идет речь в сообщении Министерства транспорта США, информирует Еспресо.TV
В числе 99 самолетов Boeing российских авиакомпаний и бизнес-джет Романа Абрамовича. Бюро промышленности и безопасности Минторга идентифицировало, что эти борты летали в Россию в нарушении введенных 24 февраля мер по экспортному контролю, запрещающих экспорт в Россию и Беларуси самолетов и запчастей для них.
В частности в списке 33 самолета "Аэрофлота", 23 – Azur Air, 14 – Nordwind, 12 – Utair, 12 – грузовой авиакомпании AirBridgeCargo и 5 – "Авиастар-ТУ".
Минторг США заявил, что направит разным компаниям по всему миру сообщения о том, что заправка, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запчастей или услуг коммерческим и частным самолетам, которые летали в Россию с нарушением правила экспортного контроля США, требуют разрешения.
Компаниям, предоставляющим эти услуги без разрешения, грозят существенные тюремные сроки, штрафы, утрата экспортных привилегий и другие ограничения.
"Запрещая этим самолетам получать какие-либо услуги, в том числе за границей, [мы] фактически запрещаем международные рейсы из России на этих самолетах", - говорится в заявлении Минторга США.
Профильный российский авиационный телеграмм канал "Авиаторщина" сообщает, что из-за новых ограничений авиакомпания Azur Air сегодня отменила все международные рейсы. Речь идет о трех эвакуационных полетах в Египет, с целью вывоза туристов, застрявших там после введения санкций.
Также издание отмечает, что американские ограничения затрагивают и те самолеты, которые находятся в собственности авиакомпании и изменили регистрацию на российскую.
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