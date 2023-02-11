США наложили санкции на компании из Китая из-за "шпионского шара"

Об этом сообщил департамент торговли США, пишет Reuters.

"Администрация Байдена в пятницу добавила шесть китайских юрлиц, связанных с программой возможной разведки с помощью воздушного шара, в экспортный "черный список"", - говорится в материале.

Отмечается, что внесение в этот перечень существенно усложняет получение доступа к американскому технологическому экспорту.

По данным департамента торговли США, внесенные в список пять китайских компаний и один исследовательский институт поддерживали "усилия по модернизации китайской армии, в частности космической программы Народно-освободительной армии, в том числе воздушных шаров и самолетов".