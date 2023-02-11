США наложили санкции на компании из Китая из-за "шпионского шара"
Шестерым китайским юрлицам, занимавшимся разработкой и запуском разведывательного воздушного шара, который на прошлой неделе сбили над территорией США, было запрещено покупать американские технологии.
Об этом сообщил департамент торговли США, пишет Reuters.
"Администрация Байдена в пятницу добавила шесть китайских юрлиц, связанных с программой возможной разведки с помощью воздушного шара, в экспортный "черный список"", - говорится в материале.
Отмечается, что внесение в этот перечень существенно усложняет получение доступа к американскому технологическому экспорту.
По данным департамента торговли США, внесенные в список пять китайских компаний и один исследовательский институт поддерживали "усилия по модернизации китайской армии, в частности космической программы Народно-освободительной армии, в том числе воздушных шаров и самолетов".
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
- Чиновники в разведке США заявили , что Китай использовал "шар-шпион" в рамках обширной программы наблюдения за военными объектами в нескольких странах. Он оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР, охватывающей более 40 стран на пяти континентах.
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