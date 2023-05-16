Об этом сообщает Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"Сегодня OFAC ввел санкции против Михаила Матвеева за его роль в кибератаках на правоохранительные органы США, предприятия и критически важную инфраструктуру", – говорится в заявлении.

Сообщается, что против хакера окружные суды США в Нью-Джерси и Округе Колумбия выдвинули официальные обвинения.

Госдепартамент объявил о вознаграждении - до $10 миллионов за данные, которые помогут арестовать и обеспечить обвинительный приговор гражданину России Михаилу Матвееву.

"Соединенные Штаты не потерпят атак программ-вымогателей против наших людей и наших учреждений. Авторы программ-вымогателей, такие как Матвеев, будут привлечены к ответственности за свои преступления, и мы будем продолжать использовать все доступные полномочия и инструменты для защиты от киберугроз", - заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Матвеев считается причастным к разработке и развертыванию программ Hive, LockBit и Babuk. В частности, в 2021 году с помощью Babuk было атаковано полицейское управление одного из крупных городов США. Хакеры похитили домашние адреса, телефонные номера, финансовые данные, истории болезни и другие личные данные правоохранителей, а также конфиденциальную информацию о бандах, подозреваемых в преступлениях и свидетелях.

Также Матвеев был связан с вторжениями в американские предприятия и авиакомпанию.