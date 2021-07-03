США накажут Беларусь за закрытие границы с Украиной, - Reuters
Правительству Соединенных Штатов Америки известно о том, что Беларусь без предупреждения закрыла свою границу с соседней Украиной
Об этом агентству Reuters заявил высокопоставленный чиновник из Вашингтона, информирует Еспресо.TV .
По его словам, за такое решение диктаторский режим Александра Лукашенко будет "привлечены к ответственности".
Собеседник агентства также выразил свое видение тех побуждений, которыми руководствовался официальный Минск пошел на закрытие границы с Украиной.
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"Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа", - сказал американский чиновник.
"Мы будем продолжать поддерживать белорусский народ и привлекать к ответственности режим", - заверил он.
- Как уже сообщалось, в пятницу, 2 июля 2021 года, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной . "Из Украины в Беларусь попадает огромное количество оружия", - сказал он.
- Кабинет Министров принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая.
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