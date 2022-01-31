"США нагнетают напряжение": РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину

Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.



"У некоторых может быть впечатление, что Россия боится обсуждать ситуацию в отношении Украины и именно поэтому она не голосовала и требовала этого голосования. Мы не понимаем, почему мы здесь собрались. Как я уже утверждал, на 17 февраля у нас запланировано заседание в годовщину принятия Минских договоренностей, где мы можем обсудить текущую ситуацию в Украине", – сказал представитель РФ.



Небензя отметил, что российские военнослужащие находятся там, где и раньше, в местах дислокации, а не на границе Украины и РФ.



"Никаких доказательств обвинений Запада об эскалации нет. Они (страны Запада, - ред.) раздули истерию настолько, что уже чувствуется экономическое влияние на Украину. Запад провоцирует эскалацию. Разговоры о неизбежной войне сами по себе провокационны. Вы будто хотите, чтобы эти опасения стали реальностью, несмотря на то, что мы опровергаем эти обвинения. Никаких угроз из уст российских политиков или деятелей в это время не прозвучало. Мы категорически отрицали эти планы и отрицаем сейчас. Все, кто утверждают другое, вводят в заблуждение", - добавил представитель России на Совбезе.



По его словам, все, что происходит сегодня - попытка вбить клин между РФ и Украиной.



"Украинцам промывают мозги, культивируют русофобские настроения и приучают к мысли, что не нужно стремиться к налаживанию отношений с РФ, а надо идти в ЕС и НАТО. Вызывают раскол православных церквей и делают героев из тех людей, которые убивали евреев, поляков и русских и эти деструктивные настроения не принимаются во внимание западными коллегами, они хотят предотвратить братское добрососедство стран и народов, это создаст дугу нестабильности. Мы не видим здесь ничего нового. Намерение разделять и покорять присущее западным странам давно", - сказал Небензя.



Представитель России заявил, что США сами нагнетают напряженность, потому что РФ настаивала начать переговорный процесс и обеспечить юридические гарантии безопасности, но не получила должного ответа. При этом среди требований России – невступление Украины в НАТО и неразмещение иностранных войск на территории Украины.



Небензя попросил коллег предоставить доказательства, что РФ хочет напасть на Украину и заметил, что Россия никогда не называла цифру в 100 тыс. военных на границе с Украиной.



"Сложно объяснить, почему Украину накачивают оружием, это нарушение резолюции Совбеза о мире во внутриукраинском конфликте. По отчету ОБСЕ, многие погибли с обеих сторон от обстрелов, в том числе гражданское население", - добавил он.



Небензя упрекая Запад в создании паники вокруг Украины, послался на слова Владимира Зеленского.



"Президент Украины просил страны мероприятия не раздуть панику, потому что это негативно влияет на экономику", - сказал он.



Представитель РФ на Совбезе подчеркнул, что от американских военных погибли "сотни тысяч людей", а в арсенале США есть "принуждение и угрозы".



"В 192 государствах размещались американские войска, а 750 американских баз расположены в более чем 80 странах мира. За рубежом – 175 тыс. военных США. Объем военного бюджета США составил 778 млрд долларов. Российский – 61 млрд. Очевидна несопоставимость угроз международному миру и безопасности ", – сказал Небензя.



Он сказал, что Россия "обеими руками за урегулирование кризиса" и для этого необходима внутренняя воля Киева для того, чтобы реализовать Минские договоренности и установить прямой диалог с Донецком и Луганском.



Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 США отказались предоставлять России гарантии о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

21 января США заявили, что предоставят России свой ответ на требования по "гарантиям безопасности".

Администрация Байдена 26 января направила Кремлю письменные ответы на требования России по "гарантиям безопасности".

В Сенате США рассматривают возможность введения новых санкций против РФ до вероятного вторжения в Украину.