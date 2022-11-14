США надеются усилить экономическое взаимодействие с Китаем после G20
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что надеется на усиление экономического взаимодействия с Китаем после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что цель встречи – стабилизация американо-китайских отношений и обеспечение большей уверенности для будущего американского бизнеса. Также планируется обсудить взаимодействие по макроэкономическим вопросам.
"Надеюсь, что во время сегодняшней встречи мы проведем интенсивные переговоры по китайской экономике, глобальным макроэкономическим вопросам и политике в области здравоохранения в США", - сообщила Еллен.
Также министр встретится с главой Народного банка Китая И Ганом для обсуждения экономических вопросов и планов Китая по смягчению ограничений из-за COVID-19.
Кроме того, Еллен заявила, что Китай поставляет в США полезные ископаемые, которые используют для изготовления электромобилей и солнечных панелей, поэтому страна хочет обсудить более безопасные и устойчивые поставки.
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