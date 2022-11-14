США надеются усилить экономическое взаимодействие с Китаем после G20

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что цель встречи – стабилизация американо-китайских отношений и обеспечение большей уверенности для будущего американского бизнеса. Также планируется обсудить взаимодействие по макроэкономическим вопросам.

"Надеюсь, что во время сегодняшней встречи мы проведем интенсивные переговоры по китайской экономике, глобальным макроэкономическим вопросам и политике в области здравоохранения в США", - сообщила Еллен.

Также министр встретится с главой Народного банка Китая И Ганом для обсуждения экономических вопросов и планов Китая по смягчению ограничений из-за COVID-19.

Кроме того, Еллен заявила, что Китай поставляет в США полезные ископаемые, которые используют для изготовления электромобилей и солнечных панелей, поэтому страна хочет обсудить более безопасные и устойчивые поставки.

США введут санкции против 42 человек и компаний, причастных к закупке военных технологий для РФ.

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