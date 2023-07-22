Об этом он сказал во время выступления на Аспенском форуме безопасности, сообщает Politico.

"Мы ожидаем, что Турция будет играть ту роль, которую она уже сыграла, – ведущую роль в возвращении этого процесса на правильный путь", – отметил госсекретарь.

Он повторил, что Россия "превращает продовольствие в оружие" и "делает что-то действительно недобросовестное".

"Поэтому я надеюсь, что мир наблюдает за этим и видит, как Россия цинично манипулирует продовольствием для достижения своих целей в Украине", – добавил Блинкен.

По его словам, выход России из соглашения, угрозы атаковать гражданские суда в Черном море, следующие в украинские порты, а также авиаудары по Одессе повлияли на коммерческое судоходство и страхование, необходимое для перемещения огромных объемов зерна и других ключевых продовольственных товаров через регион.

США работают с союзниками и Украиной, чтобы рассмотреть другие варианты доставки украинской агропродукции, добавил Блинкен.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.