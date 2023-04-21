Об этом сообщает Associated Press.

Отмечено, что 31 танк Abrams прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце весны. Украинские военные начнут обучение через несколько недель, они продлятся примерно десять недель.

Учения будут проходить не на тех танках, которые Вашингтон передаст Киеву. В США уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки на передовую в Украину.

"Эта идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и могут выполнять боевые задания. Эти машины переоснащаются под нужды Украины", - говорится в сообщении.

Подготовку пройдут не менее 250 украинцев. Некоторых будут учить управлять танками, других – ремонтировать и обслуживать их. После первых десяти недель также могут провести дополнительную учебу, как вести бой и маневрировать с танками.