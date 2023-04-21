США начнут обучение украинских бойцов на Abrams в ближайшие недели, - AP
21 апреля во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн" было решено, что подготовка украинцев к управлению танками Abrams начнется в начале лета и продлится 10 недель
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечено, что 31 танк Abrams прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце весны. Украинские военные начнут обучение через несколько недель, они продлятся примерно десять недель.
Учения будут проходить не на тех танках, которые Вашингтон передаст Киеву. В США уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки на передовую в Украину.
"Эта идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и могут выполнять боевые задания. Эти машины переоснащаются под нужды Украины", - говорится в сообщении.
Подготовку пройдут не менее 250 украинцев. Некоторых будут учить управлять танками, других – ремонтировать и обслуживать их. После первых десяти недель также могут провести дополнительную учебу, как вести бой и маневрировать с танками.
- В пятницу, 21 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин озвучил три главных темы, которые рассмотрят союзники в рамках встречи в формате "Рамштайн". В повестке дня – ПВО, боеприпасы и средства поддержки.
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