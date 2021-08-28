США начали выводить войска из аэропорта в Кабуле

Об этом сообщает Reuters .

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, американские военнослужащие начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула. Вместе с тем он отметил, что аэропорт пока остается под контролем армии США.

Предполагается, что вывод американских военных из аэропорта Кабула завершится 31 августа.

В свою очередь, генерал-майор Хэнк Тейлор сообщил, что американские военные во время операции, проведенной в аэропорту Кабула уже эвакуировали 117 тыс. человек. Почти все они граждане Афганистана, а около 5,4 тыс. - граждане США.

28 августа в Украину из Афганистана вылетели три самолета с почти 400 эвакуированными лицами.

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