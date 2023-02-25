Об этом говорится в официальном уведомлении Государственного департамента США.

"На этой неделе благодаря двухпартийной поддержке Конгресса Соединенные Штаты начали выделять $9,9 млрд. дополнительной бюджетной поддержки правительства Украины", - указывают в Госдепе.

Как уточняется, это грантовое финансирование, выплачиваемое через механизм Всемирного банка PEACE.

"Эти средства имеют решающее значение для Украины в то время, как она защищается от РФ, и предоставляют украинскому правительству способность и дальше удовлетворять критические потребности своих граждан, включая услуги здравоохранения, образования и службы экстренной помощи",- отмечается в сообщении .

При этом подчеркивается, что продолжение экономической помощи США помогло привлечь других международных доноров, включая Еврокомиссию, Японию, Канаду и Великобританию.