США начали выделять средства в рамках помощи Украине на сумму $9,9 млрд
Правительство Соединенных Штатов начало выделение дополнительной бюджетной поддержки Украине общим объемом почти $10 млрд
Об этом говорится в официальном уведомлении Государственного департамента США.
"На этой неделе благодаря двухпартийной поддержке Конгресса Соединенные Штаты начали выделять $9,9 млрд. дополнительной бюджетной поддержки правительства Украины", - указывают в Госдепе.
Как уточняется, это грантовое финансирование, выплачиваемое через механизм Всемирного банка PEACE.
"Эти средства имеют решающее значение для Украины в то время, как она защищается от РФ, и предоставляют украинскому правительству способность и дальше удовлетворять критические потребности своих граждан, включая услуги здравоохранения, образования и службы экстренной помощи",- отмечается в сообщении .
При этом подчеркивается, что продолжение экономической помощи США помогло привлечь других международных доноров, включая Еврокомиссию, Японию, Канаду и Великобританию.
- Напомним, в середине февраля стало известно, что США готовят пакет помощи около $10 млрд для поддержки правительства Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ.
- Также в пятницу, 24 февраля, США объявили о выделении Украины масштабного пакета помощи в сфере обороны общей стоимостью $2 млрд.
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