США начали тренировку украинских военных в Германии

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет AP .

По его словам, на полигоне проходят тренировки около 500 военнослужащих ВСУ. Обучение для них будет продолжаться в течение следующих пяти-восьми недель.

Милли заявил, что 16 января планирует посетить немецкий полигон Графенвер, чтобы лично ознакомиться с программой. Американский генерал уточнил, что проходящие подготовку украинские военные покинули Украину несколько дней назад. Милли также отметил, что в Германии находится полный набор оружия и оборудования для их использования.