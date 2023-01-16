США начали тренировку украинских военных в Германии
США в Германии начали расширенную программу тренировок украинских военных
Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет AP .
По его словам, на полигоне проходят тренировки около 500 военнослужащих ВСУ. Обучение для них будет продолжаться в течение следующих пяти-восьми недель.
Милли заявил, что 16 января планирует посетить немецкий полигон Графенвер, чтобы лично ознакомиться с программой. Американский генерал уточнил, что проходящие подготовку украинские военные покинули Украину несколько дней назад. Милли также отметил, что в Германии находится полный набор оружия и оборудования для их использования.
- Сообщалось, что военные ВСУ начнут осваивать американский зенитный ракетный комплекс Patriot на базе Fort Sill в США.
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