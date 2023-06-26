Об этом сообщает AFP.

Главный исследователь береговой охраны и руководитель этого расследования Джейсон Нойбауэр сказал на пресс-конференции в Бостоне, что его основная цель - "предотвратить подобные инциденты, наработав необходимые рекомендации для повышения безопасности морской территории во всем мире".

Отмечается, что созданная комиссия уже находится на начальном этапе сбора улик, включая операции по спасению обломков на месте инцидента.

В то же время Нойбауэр подчеркнул, что береговая охрана Штатов может дать рекомендации по возможному применению санкций, если при расследовании возникнет такая необходимость.

Что известно о трагедии подводной лодки "Титан"

18 июня на севере Атлантического океана исчезла подлодка, которая исследовала обломки "Титаника". На борту было 5 туристов: Хэмиш Гардинг, 58-летний британский бизнесмен и исследователь, Шахзада Давуд, 48 лет, также британский бизнесмен, и его сын Сулеман Давуд, 19 лет, Поль-Анри Наржоле, 77-летний французский исследователь по прозвищу Титаник, 61-летний Стоктон Раш, являющийся исполнительным директором "OceanGate", фирмы, организующей такие погружения. В субмарине было кислорода на 5 дней.

20 июня ирландский исследователь Рори Голден, который был одним из членов экипажа пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника" батискафа, вышел на связь и написал, что с ним все хорошо.

22 июня береговая охрана США сообщила, что обнаружила обломки батискафа "Титан" неподалеку от затонувшего "Титаника". Обломки подводного аппарата "OceanGate" свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, то есть из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжало, как банку, в 487 метрах от места аварии "Титаника".

В этот же день компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины к "Титанику".

Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, совершивший 33 погружения на затонувший лайнер, еще 11 лет назад предупреждал об опасности экскурсий на "Титаник". 23 июня он сравнил крушение лайнера "Титаник" и подводного аппарата "Титан", который отправился на экскурсию и исчез.

25 июня Совет по безопасности на транспорте Канады начал собственное расследование причины аварии батискафа "Титан", направлявшегося к затонувшему "Титанику", и гибели пассажиров субмарины.