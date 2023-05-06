Об этом сообщает Bloomberg.

Расследование, которое ведет отдел национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance санкции, связанные с вторжением России в Украину.

По словам источника, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции по жалобам на то, что биржа использовалась для уклонения от санкций против Ирана. В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", - говорится в заявлении компании.

По словам Binance, согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, включающий в себя проверку страны проживания и личную идентификацию.