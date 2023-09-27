США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена
Спецпредставитель президента Джо Байдена по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер сообщила, что США работают над передачей активов РФ Украине
Об этом пишет Financial Times.
По словам спецпредставительницы Байдена, США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.
Активы РФ, замороженные Западом, должны использоваться для послевоенного восстановления Украины. Юридические команды ведут работу, чтобы понять, что можно делать с российскими активами.
"По сути, если бы я сказала не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной, то учитывая разрушения, которые россияне причинили Украине, вы знаете, они должны внести свой вклад в восстановление Украины. С юридической точки зрения вопрос о том, как это сделать, находится на стадии разработки", - отметила спецпредставитель президента по восстановлению экономики Украины.
- 7 сентября стало известно, что США впервые передадут Украине активы, конфискованные у подсанкционных российских олигархов: их используют для поддержки украинских военных ветеранов.
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