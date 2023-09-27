США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена

Об этом пишет Financial Times.

По словам спецпредставительницы Байдена, США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

Активы РФ, замороженные Западом, должны использоваться для послевоенного восстановления Украины. Юридические команды ведут работу, чтобы понять, что можно делать с российскими активами.

"По сути, если бы я сказала не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной, то учитывая разрушения, которые россияне причинили Украине, вы знаете, они должны внести свой вклад в восстановление Украины. С юридической точки зрения вопрос о том, как это сделать, находится на стадии разработки", - отметила спецпредставитель президента по восстановлению экономики Украины.