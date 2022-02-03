США начали перекидывать дополнительные войска в Европу, - CBS
В четверг, 3 февраля, Соединенные Штаты начали перекидывать дополнительные войска в Германию и Польшу на военно-транспортных самолетах
Об этом сообщает CBS.
Так, около 1700 военных вошли в состав пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, которая отправится в Польшу.
В свою очередь, 300 человек входят в состав 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб, который Пентагон назвал "штабом объединенной оперативной группы".
Еще тысяча американских военных, направляющихся в Румынию, входят в состав 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Вильсеке, Германия.
Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.
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