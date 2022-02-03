США начали перекидывать дополнительные войска в Европу, - CBS

Об этом сообщает CBS.

Так, около 1700 военных вошли в состав пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, которая отправится в Польшу.



В свою очередь, 300 человек входят в состав 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб, который Пентагон назвал "штабом объединенной оперативной группы".



Еще тысяча американских военных, направляющихся в Румынию, входят в состав 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Вильсеке, Германия.

Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb