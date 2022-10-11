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США начали доставку в Украину первых систем ПВО NASAMS и планируют ускорить поставки остальных

11 октября, 2022 вторник
21:22
война с Россией

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник заявил, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник заявил, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS

Об этом сообщает CNN.

По словам Кирби, США уже начали процесс доставки первых двух систем NASAMS и он завершится "в ближайшем будущем". Представитель Белого дома отказался назвать конкретную дату прибытия систем ПВО, но сказал, что США "определенно заинтересованы в быстром ускорении" получения системы.

Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA.

NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

  • Напомним, о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны NASAMS США объявили еще в начале июля в рамках пакета военной помощи. В сентябре Пентагон сообщил , что первые два комплекса будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.
  • В общей сложности США обязались предоставить Украине восемь систем NASAMS, шесть из них – в пакете помощи на три миллиарда долларов, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

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США
оружие для Украины
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