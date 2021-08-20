США на саммите Крымской платформы представит министр энергетики

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.



"Президент Джозеф Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев (Украина) для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных тридцатой годовщине Независимости, 23-24 августа 2021 года. Делегацию возглавит ее Превосходительство Дженнифер М. Ґренголм, министр энергетики" , - говорится в сообщении.



В состав делегации США также вошли госпожа Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине, и господин Эндрю Лайт, заместитель министра энергетики США по международным делам.

На саммите будут президенты таких стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия, а также президент Евросовета.

На уровне премьеров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Швейцария и Чехия пришлют глав парламентов.

14 государств будут представлены на уровне руководителей МИД: Германия, Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Великобритания и Португалия пришлют министров обороны.

Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.

Еврокомиссию будет представлять вице-президент, НАТО - заместитель генсекретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.

7 стран будут представлены на уровне послов - это Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты на "Крымской платформе" будет представлять министр транспорта страны Пит Бутиджич

20 августа Исландия стала 45 страной, заявившей об участии в саммите "Крымской платформы" по деоккупации полуострова Россией.