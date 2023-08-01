США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан, - CNN
Официальные лица США примут участие в мирных переговорах по Украине, которые состоятся в Саудовской Аравии – ожидается советник Байдена Джейк Салливан
Об участии США сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает BBC.
"Я могу подтвердить, что там будут официальные американские лица. Я не готов пока говорить о том, кто именно поедет, но вы можете рассчитывать, что скоро мы об этом сообщим", – заявил он.
CNN, со ссылкой на представителей США, сообщили , что в переговорах ожидается участие советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.
- В начале августа Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине, планируют пригласить 30 стран, но не Россию. Wall Street Journal сообщила, что встреча состоится в Джидде 5-6 августа. Саудовская Аравия и Украина пригласили на нее около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет украинская Формула мира, предусматривающая неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.
- 30 июля в Офисе президента подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.
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