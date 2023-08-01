Об участии США сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает BBC.

"Я могу подтвердить, что там будут официальные американские лица. Я не готов пока говорить о том, кто именно поедет, но вы можете рассчитывать, что скоро мы об этом сообщим", – заявил он.

CNN, со ссылкой на представителей США, сообщили , что в переговорах ожидается участие советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.