США на "Крымской платформе" представит член правительства, - заместитель помощника Блинкена

Об этом в интервью Радио Свобода сказал временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"От нас будет член Кабинета (правительства США, - ред.). То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член Кабинета", - отметил он.



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Кент добавил, что США "понимают, что это очень важно".



"Это должен быть длительный процесс. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь", - добавил дипломат.