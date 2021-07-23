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Главная война с Россией США на "Крымской платформе" представит член правительства, - заместитель помощника Блинкена

США на "Крымской платформе" представит член правительства, - заместитель помощника Блинкена

23 июля, 2021 пятница
17:15
война с Россией Джордж Кент

На саммите "Крымской платформы" 23 августа США будут представлены правительственным чиновником

Об этом в интервью Радио Свобода сказал временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"От нас будет член Кабинета (правительства США, - ред.). То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член Кабинета", - отметил он.

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Кент добавил, что США "понимают, что это очень важно".

"Это должен быть длительный процесс. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь", - добавил дипломат.

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США
Крымская платформа
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