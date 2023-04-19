США на год продлили запрет российским кораблям заходить в американские порты
Байден продлил на год действие указа о запрете заходить в американские порты кораблям под российским флагом
Об этом сообщили в Белом доме.
"То есть ни один корабль под российским флагом или в собственности российских граждан и компаний не сможет пришвартоваться в американских портах или на побережье", – говорится в указе.
- Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России 21 апреля 2022 года. С тех пор ни одному русскому кораблю не разрешено заходить в американские порты
- Ранее президент США Джо Байден продлил на год действие национального чрезвычайного положения, введенного указом от 6 марта 2014 года. А также известил американский Конгресс о том, что он продлевает на очередной годовой срок действие ряда санкций против России.
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