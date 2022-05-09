США на год откажутся от пошлин на украинскую сталь

Об этом говорится в сообщении Министерства торговли США.

"Сегодня министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что временно на год приостановит действие 232 пошлин на сталь из Украины", – говорится в сообщении.

Этот шаг направлен на поддержание одной из основных отраслей промышленности.

Кроме того, многие заводы Украины пострадали из-за боевых действий, в частности – завод в Мариуполе "Азовсталь", "ставший символом решимости Украины противостоять российской агрессии", отмечает Минторг США.

Напомним, Канада отменила на год все пошлины на украинские товары.

7 апреля Еврокомиссия предложила на год упразднить все пошлины для украинских товаров.

Великобритания досрочно упразднила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле.

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