США на днях могут объявить об эвакуации семей своих дипломатов из Украины, - Bloomberg
На фоне угрозы вторжения России США рассматривают возможность эвакуации семей своих дипломатов из Украины в ближайшее время
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщили изданию анонимные источники, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических учреждений, по желанию, сможет остаться в Украине.
По словам собеседников издания, соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней.
Корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс уточнила, что в Украине не будет проводиться массовая эвакуация, как в Афганистане.
"Мне сказали, что планирование эвакуации американцев в посольстве США в Украине является частью планирования на случай чрезвычайных ситуаций, на случай ухудшения ситуации с безопасностью. Представители администрации Байдена в ходе частных обсуждений заявили, что большого процесса эвакуации, подобного Афганистану, не будет", - – сообщила она.
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