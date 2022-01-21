США на днях могут объявить об эвакуации семей своих дипломатов из Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.



Как сообщили изданию анонимные источники, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических учреждений, по желанию, сможет остаться в Украине.



По словам собеседников издания, соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней.



Корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс уточнила, что в Украине не будет проводиться массовая эвакуация, как в Афганистане.



"Мне сказали, что планирование эвакуации американцев в посольстве США в Украине является частью планирования на случай чрезвычайных ситуаций, на случай ухудшения ситуации с безопасностью. Представители администрации Байдена в ходе частных обсуждений заявили, что большого процесса эвакуации, подобного Афганистану, не будет", - – сообщила она.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb