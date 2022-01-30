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США могут ввести часть новых санкций против России до вторжения в Украину

30 января, 2022 воскресенье
20:16
война с Россией

В Сенате США рассматривают возможность введения новых санкций против РФ до вероятного вторжения в Украину

Об этом заявил глава комитета Сената США по международным отношениям демократ Роберт Менендес в интервью CNN.

По его словам, некоторые санкции могут быть предприняты заранее за то, что Россия уже сделала.

"Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее за то, что Россия уже сделала, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - сказал Менендес.

Он добавил, что переговоры между республиканцами и демократами по законопроекту об антироссийских санкциях находятся на заключительной стадии.

  • Напомним, 30 января издание The New York Times пришло к выводу, что жесткие санкции, которые США грозят ввести против России в случае вторжения в Украину, разрушат экономику агрессора .
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Сенат США
санкции
санкции против России
русская агрессия
антиросийськие санкции
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