США могут ввести часть новых санкций против России до вторжения в Украину

Об этом заявил глава комитета Сената США по международным отношениям демократ Роберт Менендес в интервью CNN.

По его словам, некоторые санкции могут быть предприняты заранее за то, что Россия уже сделала.

"Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее за то, что Россия уже сделала, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - сказал Менендес.

Он добавил, что переговоры между республиканцами и демократами по законопроекту об антироссийских санкциях находятся на заключительной стадии.