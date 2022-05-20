США могут временно отменить санкции против Беларуси для экспорта украинского зерна, - WSJ

Об этом перелает Wall Street Journal .

Официальные лица США и Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в Литовский порт Клайпеда.

В обмен на транзит украинского зерна Штаты могут упразднить санкции на полгода против белорусских калийных удобрений.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

8 мая стало известно, что оккупанты вывозят масло из Пологовского маслоэкстракционного завода , который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области.

11 мая Россия вывезла в Крым зерно из Энергодара, воровали также овощи и семена подсолнечника.

17 мая в США сообщили , что готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.

Европейский Союз также пообещал помочь Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

19 мая Египет не впустил в свой порт российский корабль с краденым украинским зерном.

Советник Постпреда Украины при ООН Сергей Дворник заявил, что страны, которые будут покупать у РФ похищенную у Украины сельскохозяйственную продукцию, можно считать причастными к преступлению.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb