США могут временно отменить санкции против Беларуси для экспорта украинского зерна, - WSJ
Власти США рассматривают возможность шестимесячной отмены некоторых санкций против Беларуси в обмен на транзит украинского зерна через порт Клайпеды
Об этом перелает Wall Street Journal .
Официальные лица США и Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в Литовский порт Клайпеда.
В обмен на транзит украинского зерна Штаты могут упразднить санкции на полгода против белорусских калийных удобрений.
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