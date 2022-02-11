"США могут владеть информацией, которой у нас нет": эксперт о призыве Байдена к американцам ехать из Украины

Об этом он сказал в эфире программе "Содержательное" на Еспресо.TV.



"Здесь несколько вариантов возможных. Один из них – этими заявлениями американцы обостряют и нагнетают ситуацию. Но с другой стороны, помните, когда пошла новость, что отзывают необязательный контингент дипломатов – мы очень сильно переживали, когда сейчас говорят: "Граждане , выезжайте", мы воспринимаем это спокойнее. С одной стороны – идут переговоры, а с другой – заявления американского президента к своим гражданам", - заявил эксперт.



Он подчеркнул, что Украина нельзя сравнивать с Афганистаном.



"Если бы началась такая ситуация, в Польшу они спокойно доедут. Мне кажется, что Америка немного нагнетает ситуацию, а с другой стороны, они могут владеть той информацией, которой мы не владеем. Мы видим выводы, что полномасштабная война как таковая все-таки маловероятна" , но видим американские заявления и они идут вразрез. Возможно, они знают больше, потому что оперируем, может, двумя процентами информации от того, что знают политики на геополитической шахматной доске", - подытожил Плешко.

Напомним, президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.

11 февраля посол Нидерландов в Киеве посоветовал согражданам как можно скорее уехать из Украины.

МИД Японии призвал своих граждан немедленно покинуть украинскую территорию.