США могут снять антимонопольный иммунитет с картельного сговора стран ОПЕК, - юрист Загребельская

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".



Юрист отметила, что антимонопольный комитет на топливный рынок нужно запускать в любом случае.



"К примеру, вчера в США судебный комитет сената проголосовал закон, снимающий антимонопольный иммунитет с картеля ОПЕК. На самом деле это происходят исторические вещи на мировом рынке антитрастовых инструментов. Посмотрим, проголосует ли за этот закон сам конгресс. И в Украине мы также должны подтягивать антимонопольный комитет, чтобы он работал, но пока мы не видим активности от АМКУ".



Агия Загребельская рассказала, что уже более 20 лет в США пытались принимать этот законопроект и было множество его редакций, даже одно время президенты США его ветировали после принятия конгрессом.



Экс-госуполномоченный Антимонопольного комитета пояснила: "В картель ОПЕК входят крупнейшие добывающие страны мира, среди них Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Иран, Катар и ряд других стран. Россия является страной, которая сотрудничает с этим картелем ОПЕК. Саудовская Аравия - лидер картеля уже много лет. Эти страны собираются между собой на регулярной основе и договариваются, сколько нефти они будут продавать на рынок и, фактически, так влияют на цену нефти. По своей сути это картельный сговор, который должен наказываться. Если бы это не страны, а частные компании, они бы уже оказались за решеткой и оплатили бы значительные суммы убытков. Но благодаря тому, что договаривались страны, это освобождалось от антимонопольного преследования".



Загребельская отметила, что сейчас США хотят снять этот антимонопольный иммунитет, и если они это сделают, то странам ОПЕК придется прекратить договариваться или против них начнутся расследования, которые будут угрожать финансовыми последствиями.

Также юрист добавила: "Лоббисты этого закона подчеркивают, что на сегодняшний день это самый эффективный инструмент по снижению цены на нефть и, соответственно, и на топливо".

Ранее ОПЕК+ отказалась внепланово увеличить добычу нефти, несмотря на кризис в отрасли в результате войны РФ против Украины

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