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США могут разместить в Украине военную базу, - Курт Волкер

22 августа, 2021 воскресенье
12:53
война с Россией

В США больше нет желания тратить деньги на содержание военных баз по всему миру, но по приглашению Украины могли бы разместить здесь тренировочное подразделение

Так считает бывший специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер, передает Еспресо.TV .

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью Крим.Реалии , отвечая на вопрос о возможности размещения в Украине американской базы противоракетной обороны.

"Мы находимся в процессе вывода войск США из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. мы могли бы легко разместить какую тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели ", - отметил он.

Справка

Во время рабочей поездки в США украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал защитить Украину от российского ядерного оружия в Крыму. На встрече с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом он указал на необходимость "развертывание сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений" в Украине.

Комментируя заявление Резникова, заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предположил, что речь, вероятно, идет не о противовоздушной, а о противоракетной обороне для Украины.

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Крым
военная база
Курт Волкер
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