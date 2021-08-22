США могут разместить в Украине военную базу, - Курт Волкер

Так считает бывший специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер, передает Еспресо.TV .



Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью Крим.Реалии , отвечая на вопрос о возможности размещения в Украине американской базы противоракетной обороны.



"Мы находимся в процессе вывода войск США из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. мы могли бы легко разместить какую тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели ", - отметил он.



Справка



Во время рабочей поездки в США украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал защитить Украину от российского ядерного оружия в Крыму. На встрече с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом он указал на необходимость "развертывание сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений" в Украине.



Комментируя заявление Резникова, заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предположил, что речь, вероятно, идет не о противовоздушной, а о противоракетной обороне для Украины.



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