США могут признать Россию государством-спонсором терроризма, - Госдеп
Представители Госдепартамента США рассматривают все доступные для них инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность признания ее государством-спонсором терроризма
Об этом сообщает CNN, со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно рассматриваем закон", – ответил он на вопросы журналистов о возможности признать Россию государством-спонсором терроризма. По его словам, такой процесс может занять несколько недель, прежде чем решение будет принято.
"Независимо от того, будут ли мы полномочия на это или на что-то другое, что позволит нам закон, мы будем применять их, если они будут эффективными и уместными".
Согласно законодательству США, государство-спонсор терроризма - это страна, которая "неоднократно оказала поддержку актам международного терроризма". В настоящее время к таким странам относятся Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Добавление в этот список РФ должно привезти к новому расширению санкций.
- Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали РФ государством-спонсором терроризма.
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