Об этом информирует директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Отсутствие оперативно-тактических ракет и боевых самолетов западного производства делает наступление Сил обороны Украины слишком рискованным. Однако существует немало признаков, что президента Байдена, больше всего боящегося прямого столкновения НАТО с РФ, такой риск до недавнего времени устраивал, а сам он был готов отказаться от поддержки Украины в освобождении Крыма", - напоминает автор и добавляет, что именно в этом была причина отказа американского лидера от передачи оперативно-тактических ракет ATACMS.

Речь идет об обстреле военных объектов в Крыму, уничтожении колонны противника под Энергодаром и устранении командных пунктов на расстоянии до 80 км.

Однако неудачный переворот Пригожина заставил Запад заметить слабость российского диктатора Владимира Путина, а его бегство из Москвы и изменение риторики перед реальной опасностью свидетельствуют о возможности освобождения Крыма и Донбасса в 2023 году – если Украина получит ракетную поддержку, считает эксперт.

"Как ожидается, Байден может принять решение в ближайшие дни, что мгновенно "разблокирует" ракетную опцию в Германии, и Украина в дополнение к британским крылатым ракетам Storm Shadow получит немецкие аналоги Taurus с радиусом действия до 400-500", - отметили в ЦГА.

НАТО может дать Украине 200-300 ракет ATACMS и 48 F-16 или F-18. Это компенсирует износ и ограниченность самолетов Су-24.

"У Байдена прекрасно понимают, что украинская армия действует в условиях повышенных рисков и уже стала заложницей большой политики - когда, с одной стороны, есть тщательно подготовленная, глубоко эшелонированная оборона российских группировок, а с другой, в Европе уже начали говорить о серьезном давлении на Киев в сторону замораживания войны и начала мирных переговоров с Москвой в случае, если наступление захлебнется через три-четыре месяца", - пишет директор Центра и заключает, что для достижения успеха командование украинской армии должно пожертвовать подготовленным личным составом, чтобы наверстать отсутствие оперативно-тактических ракет и самолетов.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS.

21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

The Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS