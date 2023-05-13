США могут предлагать Украине самолеты F-16 в обмен на проведение реформ, - британский эксперт
США могут обещать Украине истребители F-16 в обмен на реформирование правовой системы
Об этом заявил британский эксперт Глен Грант в эфире Эспрессо.
"В то же время может вестись и вторая игра, мол F-16 в обмен на реформу правовой системы, антикоррупционную реформу и тому подобные вещи. Так что мы не знаем, какие переговоры ведутся между Америкой и администрацией вашего президента о том, что они хотят получить взамен за свою поддержку?" – подчеркнул он.
По словам эксперта, США точно выдвигают к Украине определенные требования, ведь не собираются тщетно тратить средства своих налогоплательщиков.
"Они будут хотеть видеть, что Украина понимает, что присоединиться к Западу и быть частью Запада означает действовать как часть Запада, а не просто делать то, что хочется, и говорить, что нам нужно больше ресурсов", - отметил Глен Грант.
- 13 мая глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном предоставление Украине F-16 и обучение пилотов .
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