Об этом заявил британский эксперт Глен Грант в эфире Эспрессо.

"В то же время может вестись и вторая игра, мол F-16 в обмен на реформу правовой системы, антикоррупционную реформу и тому подобные вещи. Так что мы не знаем, какие переговоры ведутся между Америкой и администрацией вашего президента о том, что они хотят получить взамен за свою поддержку?" – подчеркнул он.

По словам эксперта, США точно выдвигают к Украине определенные требования, ведь не собираются тщетно тратить средства своих налогоплательщиков.

"Они будут хотеть видеть, что Украина понимает, что присоединиться к Западу и быть частью Запада означает действовать как часть Запада, а не просто делать то, что хочется, и говорить, что нам нужно больше ресурсов", - отметил Глен Грант.