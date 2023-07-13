Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Никто не исключает передачи, в частности Байден сделал заявление, которое намекает на возможность предоставления подобных средств. В настоящее время запасы имеющихся ракет в Пентагоне, которое может президент изымать, значительны. Даже если брать возможность передачи нескольких до десяти процентов - количество может исчисляться в сотнях" , – считает Рябых.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS.

21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

The Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS

На саммите НАТО президент Владимир Зеленский прокомментировал вопросы поставки Украины ATACMS.