США могут передавать Украине сотни ракет ATACMS, - эксперт Defense Express Рябых
Никто не исключает передачи Украине ракет ATACMS, США могут передавать их сотнями из запасов Пентагона
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"Никто не исключает передачи, в частности Байден сделал заявление, которое намекает на возможность предоставления подобных средств. В настоящее время запасы имеющихся ракет в Пентагоне, которое может президент изымать, значительны. Даже если брать возможность передачи нескольких до десяти процентов - количество может исчисляться в сотнях" , – считает Рябых.
Что известно об отправке ATACMS по Украине
19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.
В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).
10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS.
21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.
The Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS
На саммите НАТО президент Владимир Зеленский прокомментировал вопросы поставки Украины ATACMS.
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