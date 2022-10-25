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США могут передать Украине системы ПВО HAWK, - Reuters

25 октября, 2022 вторник
10:50
Мир

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки оборудования противовоздушной обороны HAWK со склада в Украину

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ракеты-перехватчики HAWK являются модернизацией ракетных комплексов Stinger – систем ПВО меньшего размера и меньшей дальности, отправленных Украине в начале российского вторжения.

Для передачи оборудования HAWK, базирующегося на технологии времен Вьетнама, но несколько раз модернизировавшегося, администрация Байдена может воспользоваться программой Presidential Drawdown Authority. PDA позволяет Соединенным Штатам быстро передавать товары и услуги из запасов без одобрения конгресса в случае чрезвычайной ситуации.

Reuters затрудняется назвать, сколько систем и ракет HAWK Соединенные Штаты имеют для передачи. Белый дом от комментариев отказался.

Система HAWK является предшественницей системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies, передачу которой Украине пока не рассматривают, сообщили представители США.

  • Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина вскоре получит еще три комплекса ПВО IRIS-T.

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