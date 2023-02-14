Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией США могут передать Украине оружие и патроны, изъятые у контрабандистов у побережья Йемена, - WSJ

США могут передать Украине оружие и патроны, изъятые у контрабандистов у побережья Йемена, - WSJ

14 февраля, 2023 вторник
23:29
война с Россией

Вооруженные силы США рассматривают возможность отправить Украине тысячи конфискованных единиц оружия и более миллиона боеприпасов, когда-то направлявшихся к поддерживаемым Ираном боевикам в Йемене

Об этом пишет WSJ.

Официальные лица США заявили, что они планируют отправить Украине более 5000 автоматов, 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и свыше 7000 неконтактных зажиганий, изъятых за последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе.

Этот необычный шаг открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться Америка и ее союзники, поскольку они пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке, поскольку война с Россией вступает во второй год.

По данным Пентагона, США предоставили Украине более 100 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию.

Задача для администрации Байдена состоит в том, чтобы найти юридическое обоснование извлечения оружия из одного конфликта и передачи его другому. Эмбарго ООН на поставку оружия требует от США и их союзников уничтожить, хранить или избавиться от изъятого оружия.

Однако Байден мог бы решить юридический вопрос путем разработки исполнительного указа или сотрудничества с Конгрессом, чтобы предоставить США полномочия изымать оружие и отправлять его в Украину. К тому же, в Вашингтоне эту концепцию поддерживают обе партии.

В последние месяцы США и Францией винтовки и боеприпасы были конфискованы в рамках глобальных усилий, сосредоточенных главным образом на предотвращении Ирана от контрабанды оружия до Йемена.

Как правило, оружие изымается и уничтожается США и их союзниками, придерживающимися эмбарго ООН на поставку оружия Йемену. Но официальные лица США заявили, что глобальные усилия по поставкам Украине оружия спровоцировали дискуссию по отправке конфискованных военных припасов в Киев.

Иран
США
оружие для Украины
Читайте также:
Кому належить енергетична інфраструктура України
13 февраля, 2023 понедельник
Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины
російський літак винищувач
14 февраля, 2023 вторник
Истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета возле Польши
Олімпіада-2022, збірна Росії
14 февраля, 2023 вторник
Директор МОК обратился в НОК 35 стран, которые против участия россиян и белорусов в Олимпиаде
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.44
    Покупка 39.44
    Продажа 40.15
  • EUR
    Покупка 41.79
    Продажа 42.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
15 февраля
00:38
Промоутер рассказал обнадеживающие новости по поводу супербоя Усик - Фьюри
00:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 февраля
00:11
Новым главой ВАКС стала судья Вера Михайленко
00:02
"Милан" победил "Тоттенхэм" в напряженном матче Лиги чемпионов
2023, вторник
14 февраля
23:56
Эксклюзив
Дипломат Чалый о "Рамштайне-9": политическое решение по некоторым вооружениям, вероятно, уже есть
23:55
ПСЖ проиграл "Баварии" в топ-матче Лиги чемпионов. Это третье поражение парижан подряд
23:53
Поддержка функционирования правительства: США планируют предоставить Украине новый пакет помощи на $10 млрд, - СМИ
23:13
В порту Германии заметили 440 военных машин США, предположительно назначенных Украине, - СМИ
23:04
Эксклюзив
Уже пошел четвертый месяц, а на заводе нет ни заказчика, ни реального хозяина – эксгендиректор ЧАО "АвтоКрАЗ" Черняк
23:01
В решающих битвах РФ может делать ставку на авиацию, поэтому Украина должна усиливать свои силы ПВО, - Politico
22:28
Подтверждено больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов для Украины, - Зеленский о результатах "Рамштайна"
22:14
Зеленский: на востоке происходит беспрецедентное уничтожение военного потенциала РФ, который она не сможет восстановить
21:55
ДТЭК: В Киеве и двух областях 15 февраля не будут отключать свет
21:49
Обзор
Критическая ситуация в Бахмуте, США могут предоставить Украине конфискованное иранское оружие, Молдова – следующая цель Путина. Мировые СМИ об Украине 14 февраля
21:47
Аналитика
Сергей Згурец
Итоги "Рамштайн-9": танки, самолеты, ПВО, боеприпасы. Колонка Сергея Згурца
21:40
Рекордные контракты: Air India заказала 470 самолетов Boeing и Airbus
21:39
нефть
Израиль впервые в истории начал экспорт нефти
21:32
США осудили российского бизнесмена Клюшина за хакерство и мошенничество, - Reuters
21:07
Пригожин признался, что был основателем и руководителем "фабрики троллей"
20:33
В Украине создали приложение Dobre, помогающее узнать состояние близких с оккупированных территорий
20:26
Землетрясение в Турции унесло жизни 5 украинцев, 10 спасены, 7 считаются пропавшими, - МИД
20:06
Эксклюзив
Доступа к медицине для гражданских практически нет, - глава Северодонецкого РВА Власенко
20:05
Обновлено
Новая почта
"Новая почта" заработала после технического сбоя, работу отделений продлили на час
20:01
OPINION
Лига наций, ООН?.. Что дальше?
20:00
Обзор
Победные новости 356 дня войны: партизаны в Новой Каховке, дроны, которые могут пролететь 2,5 тыс. км, и помощь США в контрнаступлении
19:58
"Язык ветра": презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"
19:56
Петиция о переименовании России в Московию набрала 25 тыс. голосов
19:54
Звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз сыграл главную роль в трейлере к российской видеоигре об СССР
19:34
Россия обвинила Украину в распространении "фейка" о похищении армией РФ радиоактивных отходов из ЧАЭС и загрязнении Киевщины
19:08
Украинские военные могут вернуться с учений в Германии с танками, – посол Фельдгузен
18:59
Россия перешла к войне на истощение, – генерал Милли
18:55
Инфографика
Нут с мясом. Рецепт
18:54
Русские военные
Враг концентрирует наступательные усилия на пяти восточных направлениях – Генштаб
18:52
Пригожин не подтвердил оцепление Бахмута и назвал работу ВСУ "мясорубкой"
18:46
Эксклюзив
Пролет ракеты РФ над Молдовой и Румынией – это последствия безнаказанности, – политаналитик Горбач
18:39
Эксклюзив
Россия использует около 40 аэродромов в агрессии против Украины, - спикер Командование Воздушных Сил ВСУ Игнат
18:29
Резников встретился со Столтенбергом: обсудили системное взаимодействие с НАТО
18:22
нефть
Резерв на 61 день: правительство готовит законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов
18:22
Правительство упростило ввоз в Украину товаров военного назначения
18:20
Эксклюзив
В районе Мариуполя сейчас до 40 тыс. военных РФ, – советник мэра Андрющенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV