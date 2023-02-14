Об этом пишет WSJ.

Официальные лица США заявили, что они планируют отправить Украине более 5000 автоматов, 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и свыше 7000 неконтактных зажиганий, изъятых за последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе.

Этот необычный шаг открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться Америка и ее союзники, поскольку они пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке, поскольку война с Россией вступает во второй год.

По данным Пентагона, США предоставили Украине более 100 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию.

Задача для администрации Байдена состоит в том, чтобы найти юридическое обоснование извлечения оружия из одного конфликта и передачи его другому. Эмбарго ООН на поставку оружия требует от США и их союзников уничтожить, хранить или избавиться от изъятого оружия.

Однако Байден мог бы решить юридический вопрос путем разработки исполнительного указа или сотрудничества с Конгрессом, чтобы предоставить США полномочия изымать оружие и отправлять его в Украину. К тому же, в Вашингтоне эту концепцию поддерживают обе партии.

В последние месяцы США и Францией винтовки и боеприпасы были конфискованы в рамках глобальных усилий, сосредоточенных главным образом на предотвращении Ирана от контрабанды оружия до Йемена.

Как правило, оружие изымается и уничтожается США и их союзниками, придерживающимися эмбарго ООН на поставку оружия Йемену. Но официальные лица США заявили, что глобальные усилия по поставкам Украине оружия спровоцировали дискуссию по отправке конфискованных военных припасов в Киев.