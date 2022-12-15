США могут передать Украине комплекты для "умных бомб", - The Washington Post
Администрация президента США планирует передать Украине передовое электронное оборудование, способное превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы"
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам высокопоставленных американских чиновников, знакомых с этим вопросом, украинские военные могут с помощью "умных бомб" с высокой степенью точности поражать российские военные позиции, говорится в материале.
Комплекты включают устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к разным видам оружия и самолетов, образуя общие боеприпасы прямой атаки (Joint Direct Attack Munition). Военные США использовали эту технологию для бомб весом до 907 кг, обычно применяя ее к бомбардировщикам и истребителям.
В публикации отмечается, что еще неизвестно, одобрили ли президент США Джо Байден или кто-нибудь из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине.
"Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы", - пишет газета.
Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободнопадающие бомбы в всепогодные корректированные ("умные") боеприпасы.
- Напомним, накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов отправки в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.
- А после атаки на Киев 14 декабря посол США рассказала , что "еще больше помощи уже в пути".
- Также Запад обсуждает предоставление Украине вооружения для "ударов на опережение" и создания "решающего превосходства" над РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное