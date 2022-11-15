Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией США могут передать Украине дроны Gray Eagl в особой комплектации, – CNN

США могут передать Украине дроны Gray Eagl в особой комплектации, – CNN

15 ноября, 2022 вторник
02:48
война с Россией

Американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Gray Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и, таким образом, получить возможность передать его Украине

Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух информированных собеседников.

Украинская сторона долго просит США передать многоцелевые беспилотники Gray Eagle MQ-1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре таких ракеты и лететь на высоте более 8 километров на протяжении почти 30 часов.

В Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.

Сейчас же, утверждают источники CNN, США рассуждают о способах извлечения наиболее чувствительных технологий, чтобы передача Gray Eagle не несла дополнительных рисков.

"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Gray Eagle), что может сделать это (передачу Украине) возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", - говорит собеседник телеканала.

Дискуссии о передаче Gray Eagle продолжаются и ни украинская, ни американская стороны не исключают никаких вариантов. "Мы даем отпор, мы не сдаемся. Речь идет о выживании (Украина)", – говорит собеседник CNN в Киеве.

Беспилотники не только обеспечили бы Украину дополнительной огневой мощью, но и предоставили бы большие возможности для сбора разведывательной информации, а также расширили возможности наведения артиллерии на наземные цели и дроны, которыми руководит Россия.

Украина использует несколько типов беспилотных летательных аппаратов меньшего радиуса против российских войск. В них входят AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

  • Напомним, в преддверии США ввели новый пакет санкций против России. В списке еще 28 человек и 14 компаний, способствовавших поставке военных технологий в Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

США
оружие для Украины
Читайте также:
Володимир Ар'єв
14 ноября, 2022 понедельник
Приказ отключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из госсети цифрового вещания отдал секретарь СНБО Данилов, - Арьев
військовий корабель РФ
12 ноября, 2022 суббота
РФ предупредила Турцию, что не будет впускать в Азовское море загруженные за границей суда
Філіп Хрговіч
13 ноября, 2022 воскресенье
Усика обязали биться с претендентом на титул IBF
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.68
  • EUR
    Покупка 40.08
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 ноября
03:15
МАГАТЭ проверит безопасность Чернобыля и трех действующих АЭС в Украине
02:21
Киев и 8 областей. В Укрэнерго предупредили о плановых отключениях электроэнергии 15 ноября
01:54
Russia Today
МИД Украины призвал Сербию не разрешать вещание пропагандистов Russia Today
01:27
газ
Польша перебирает во "временное управление" местные активы, связанные с Газпромом
01:00
"Буду говорить к участникам G19": Зеленский назвал темы своего обращения к лидерам стран на саммите в Индонезии
00:32
Новые санкции от США, помощь от Канады, ядерное предостережение от Китая и репарации от ООН, - Зеленский о международном давлении на Россию
2022, понедельник
14 ноября
23:18
Эксклюзив
У ВСУ в Луганской области - инициатива по всей линии фронта, - глава Северодонецкого РВА Власенко
22:10
Белорусская оппозиция надеется убрать Лукашенко от власти мирным протестом, - соратница Тихановской
22:07
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Россияне готовятся к обороне Мелитополя. Колонка Сергея Згурца
21:50
Свет
Временно оккупированная часть Запорожской области осталась без электроснабжения, исчезает вода
21:48
Эксклюзив
Байден и Си Цзиньпин поставили точку. России нет места в двухполярном мире США и Китая, - дипломат Чалый
21:47
Россияне обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: повреждены газопровод и линии электросетей
21:11
Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях от России за войну против Украины
21:07
Эксклюзив
"Эвакуация" из Луганщины является подготовкой россиян к обороне и признанием неспособности обеспечить нужды гражданских зимой, - глава Северодонецкой РВА Власенко
21:05
На Мелитопольщине оккупанты разыскивают мужчин по домам, чтобы заставить рыть окопы, а в дальнейшем - воевать, - мэр Федоров
20:47
Эксклюзив
Беглецы-неудачники, ДРГ и наводчики: советник мэра Херсона назвал группы военных РФ на деоккупированной территории
20:35
Лидеры G20 согласовали проект заявления по осуждению России, - Bloomberg
20:05
ЕС официально запустил тренировочную миссию для 15 тыс. военных из Украины
20:02
Укрзализныця возобновляет сообщение с Николаевом, следующий – Херсон
20:02
OPINION
Цари кровавых дождей
19:39
В Горловке ВСУ уничтожили 2 российские пушки и 7 грузовиков, количество ликвидированных оккупантов уточняют, - Генштаб
19:34
"Ожидаем объяснений от МИД и Офиса президента" – заявление Ваад Украины о поддержке Киевом пакета антиизраильских резолюций в ООН
19:28
Армия РФ пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и продолжает ракетные обстрелы Украины
19:20
Внук Бандеры и Джим Керри теперь невъездны в РФ: Москва ввела санкции против 100 граждан Канады
19:14
В Луганской области оккупанты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей, - Генштаб
19:09
Эксклюзив
На освобожденной Херсонщине прежде всего необходимо создать серьезную оборону и стабилизировать ситуацию, - полковник СБУ Костенко
19:08
США расширили санкции против РФ: в списке еще 28 человек и 14 компаний, способствовавших поставке технологий в Россию
18:36
Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы: Кулеба прокомментировал спекуляции в СМИ относительно согласия на ультиматумы РФ
18:10
Во временно оккупированном Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек
18:09
Эксклюзив
Бахмут потерпел катастрофические разрушения, однако не такие, как Мариуполь или Рубежное, - командир батальона "Свобода" Кузык
18:07
OPINION
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Россия может прийти к нормальности только после поражения
18:04
Евросоюз ужесточил санкции против Ирана
17:50
Оккупанты не пропускают в Энергодар даже адресные посылки с лекарствами
17:43
В Харьковской области трое мужчин подорвались на российских минах. Жителей призывают обходить обочины и лесополосы
17:36
Правительство Германии планирует национализировать бывшую дочернюю компанию Газпрома
17:34
Белорусская оппозиционерка сообщила о волне желающих вступить в иностранный полк ВСУ и защищать Украину
17:26
Укрпрошта остановила предпродажу марки "Херсон – это Украина"
17:21
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 13-го тура
17:21
Обновлено
Россияне ударили по критической инфраструктуре на Сумщине: ранены три человека
17:14
Анонс
Последние дни Путина: станет ли саммит G20 самым большим унижением Кремля?
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV