США могут передать Украине дроны Gray Eagl в особой комплектации, – CNN
Американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Gray Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и, таким образом, получить возможность передать его Украине
Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух информированных собеседников.
Украинская сторона долго просит США передать многоцелевые беспилотники Gray Eagle MQ-1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре таких ракеты и лететь на высоте более 8 километров на протяжении почти 30 часов.
В Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.
Сейчас же, утверждают источники CNN, США рассуждают о способах извлечения наиболее чувствительных технологий, чтобы передача Gray Eagle не несла дополнительных рисков.
"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Gray Eagle), что может сделать это (передачу Украине) возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", - говорит собеседник телеканала.
Дискуссии о передаче Gray Eagle продолжаются и ни украинская, ни американская стороны не исключают никаких вариантов. "Мы даем отпор, мы не сдаемся. Речь идет о выживании (Украина)", – говорит собеседник CNN в Киеве.
Беспилотники не только обеспечили бы Украину дополнительной огневой мощью, но и предоставили бы большие возможности для сбора разведывательной информации, а также расширили возможности наведения артиллерии на наземные цели и дроны, которыми руководит Россия.
Украина использует несколько типов беспилотных летательных аппаратов меньшего радиуса против российских войск. В них входят AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.
- Напомним, в преддверии США ввели новый пакет санкций против России. В списке еще 28 человек и 14 компаний, способствовавших поставке военных технологий в Россию.
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