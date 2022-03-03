Об этом сообщает The Washington Post.



Администрация Байдена призвала Конгресс выделить 10 миллиардов долларов на безопасность Украины и в качестве помощи другим европейским государствам. Всего речь идет о 32 миллиардах долларов, из которых 22,5 миллиарда долларов направят на борьбу с коронавирусом в США.



"На выделенные средства Украина должна усилить свою оборону, кибербезопасность, повысить энергетическую стабильность и закупить продовольствие для пострадавших областей в результате военной агрессии РФ", – добавляют в издании.

Напомним, американские сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение Сената США законопроект о санкциях в отношении Российской Федерации за ее вторжение в Украину под названием Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of School of School of Leverage of Abbeat Villainy Abroad Act of 2022, или .

США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину. Также ограничения будут применены в отношении Беларуси.